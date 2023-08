Rennes fait le forcing pour recruter Morato

La suite après cette publicité

Beaucoup de clubs de Ligue 1 vont vivre une fin de mercato haletante. Le Stade Rennais ne déroge pas à la règle. Actifs tout au long de l’été, le club breton ne veut pas rater les derniers jours du marché des transferts. Alors que les dirigeants bretons ont déjà laissé filer Jérémy Doku et Lesley Ugochukwu, ils pourraient perdre Arthur Theate dans les prochains jours. Convoité par le RB Leipzig, le Belge de 23 ans pourrait être tenté par la Bundesliga et son club pourrait le libérer en cas d’offre jugée intéressante. Comme nous vous le révélions en exclusivité, le SRFC a alors planché sur plusieurs dossiers pour trouver l’éventuel remplaçant de Theate. Et alors que nous vous disions que Nayef Aguerd et Davinson Sanchez étaient des pistes étudiées par la direction rennaise, il semblerait que cette dernière se soit trouvée une nouvelle priorité.

En effet, d’après nos dernières indiscrétions, Morato, solide défenseur de Benfica, est désormais la priorité du Stade Rennais pour remplacer Theate. Alors que leurs finances le permettent, les Rennais ont fait une offre de 15 millions d’euros à leurs homologues portugais mais ces derniers en veulent 30. Rennes est prêt à augmenter son offre de 5 millions d’euros mais cela pourrait ne pas convaincre les dirigeants lisboètes qui avaient refusé une offre de 25 millions de Fulham durant l’été pour celui qui est désormais considéré comme une référence au Portugal et qui est aux portes de la sélection brésilienne. Profitant de la blessure de Jan Vertonghen au début de la saison 2021-22, Morato avait été propulsé dans le onze benfiquiste. Aligné à 21 reprises la saison passée avec le club lisboète, le défenseur brésilien s’est imposé comme l’un des tauliers défensifs du champion du Portugal. Après avoir profité des déboires d’un défenseur belge pour lancer sa carrière, va-t-il profiter du départ d’un autre défenseur belge pour donner un nouveau départ à sa carrière ? Rennes le veut et tout est encore possible dans ce dossier…