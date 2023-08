Rennes accélère sur Davinson Sanchez

Arrivé l’été dernier en provenance de Bologne contre un chèque de 22 millions d’euros (dont 3M€ de bonus), Arthur Theate est parvenu non sans mal à faire oublier Nayef Aguerd parti à West Ham. Auteur de 42 matches toutes compétitions confondues et de 4 buts avec les Rouge et Noir, le Diable Rouge est aujourd’hui le pilier défensif de Bruno Genesio, qui l’a d’ailleurs titularisé pour les deux premiers matches de la saison. Mais l’offensive d’un club habitué à venir piller la Ligue 1 cet été est en train de chambouler tous les plans rennais.

Le RB Leipzig, qui a déjà recruté Loïs Openda (Lens) et Castello Lukeba (OL), a jeté son dévolu sur le défenseur international belge de 23 ans. Le club allemand a proposé un prêt avec option d’achat obligatoire proche des 30 M€ comme nous vous le révélions samedi soir. Rennes a prévu de répondre en ce début de semaine, mais s’active déjà en coulisse pour lui trouver un successeur au cas où le roc défensif belge vient à prendre la poudre d’escampette.

Rennes avance sur Davinson Sanchez mais pas que…

Parmi les joueurs ciblés, figure un certain Davinson Sanchez. Selon nos informations, le défenseur central de Tottenham, capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche de la défense, et qui a été proposé à plusieurs reprises au club breton ces derniers mois, est aujourd’hui une option sérieuse envisagée par Florian Maurice. En difficulté depuis plusieurs saisons du côté des Spurs, l’ancien crack de l’Ajax Amsterdam n’a jamais confirmé sa folle saison 2015-16 avec le club hollandais où il avait notamment atteint la finale de la Ligue Europa impressionnant tous les observateurs du football européen pour finalement débarquer durant l’été 2017 à Tottenham contre un chèque de 45 M€.

A un an de la fin de son contrat et malgré 77 minutes disputées avec les Spurs lors de la première journée de Premier League face à Brentford, Davinson Sanchez est plus que jamais sur le départ. Proposé à l’OL et à Strasbourg ces dernières semaines et plus récemment à Monaco, l’international colombien aux 54 sélections peut donc toujours espérer rejoindre la Ligue 1 d’ici la fin du mercato. Pour rappel, le club londonien réclame entre 10 et 12 M€ pour le laisser partir. Rennes, qui travaille ardemment sur un autre dossier menant à un autre défenseur d’expérience, attend quoi qu’il arrive de voir l’issue du dossier Theate.