OL : Jean-Michel Aulas en remet une couche sur Rudi Garcia

Jean-Michel Aulas a été blessé par Rudi Garcia, son désormais ex-entraîneur. Invité dans l'émission Olympique et Lyonnais à commenter la saison qui vient de s'achever, le président rhodanien a de nouveau répondu au technicien qui vient de faire ses valises. Il estime que son club est passé à côté de quelque chose de grand et que les déclarations de Garcia n'avaient pas lieu d'être.

«Je ne dirais pas que c’était l’année où mais on avait l’effectif pour être champion. Je n’ai pas apprécié la sortie de Rudi d’ailleurs. On aurait dû avoir un effectif de moins bonne qualité car certains ne sont pas partis alors même qu’ils l’avaient demandé. On avait l’opportunité… Lille a su le faire. Bon, on menait de deux buts juste avant la pause... Rudi devrait se regarder le nombril.» Voilà qui est envoyé.