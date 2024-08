Nordi Mukiele quitte le PSG pour le Bayer Leverkusen

Deux saisons et puis s’en va. Arrivé en 2022 en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele (26 ans) quitte le PSG pour retrouver l’Allemagne. Le défenseur polyvalent vient de s’engager en faveur du Bayer Leverkusen. Comme nous vous l’avions indiqué ces dernières heures, il s’agit d’un prêt sans option d’achat.

Ce mouvement arrange tout le monde. Luis Enrique n’a jamais été un grand fan de l’ancien Montpelliérain, qui a en plus de cela été confronté à quelques pépins physiques au cours des derniers mois. L’international français (1 sélection) va pouvoir retrouver du temps de jeu et de la confiance dans une Bundesliga qu’il connaît bien, et qui est plus avec le champion d’Allemagne en titre.