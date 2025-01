OL : Pierre Sage a félicité Anthony Lopes

La rencontre en Nantes et Lyon marquait les retrouvailles entre Anthony Lopes et son club formateur depuis son transfert hivernal à La Beaujoire. Auteur d’une très belle copie, le gardien portugais a été félicité par son désormais ancien entraîneur. Pierre Sage a été interrogé au sujet de son ex portier :

«Je lui ai dit qu’il avait été bon. Je l’ai félicité. Il a fait deux, trois arrêts déterminants. J’aurais préféré qu’il en fasse un de moins et qu’on puisse se mettre à l’abri. Il a fait le match qu’il a fait pour son club. Ce n’est pas parce qu’il n’est plus au club qu’on doit oublier le joueur qu’il est. Il a été valorisé par les supporters avant le match et par nos supporters contre Toulouse. Malheureusement ce soir, il a démontré qu’il était un grand gardien»