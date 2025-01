Ligue 1 : première réussie pour Horneland à la tête de Saint-Etienne

Eirik Horneland se souviendra de sa première à la tête des Verts. Au terme d’une rencontre dominée et d’une prestation très séduisante, l’ASSE l’a emporté sur le Stade de Reims 3-1 dans cette 16e journée. Ce premier succès depuis le 23 novembre fait énormément de bien au classement puisque Saint-Etienne gagne deux places pour remonter au 14e rang avec trois points d’avance sur le barragiste mais c’est aussi la manière qui va donner beaucoup d’espoir au club et à ses supporters.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Reims 20 16 0 5 5 6 21 21 14 ASSE 16 16 -20 5 1 10 15 35

Tout avait mal démarré pourtant pour des Stéphanois dominateurs mais en manque de réalisme offensif (21e, 28e, 31e, 36e, 38e) et défensif. À la fin d’une première période entreprenante, ils voyaient Nakamura ouvrir le score (0-1, 42e). La réaction après la reprise ne s’est pas fait attendre. Boakye égalisait sur un service au cordeau de Nadé (1-1, 50e), avant de s’offrir un doublé d’une frappe enroulée en lucarne (2-1, 57e). Stassin a enfoncé le clou (3-1, 80e) au terme d’un numéro de soliste splendide (crochet intérieur sur Kipré et ballon piqué devant Diouf). Le Belge marque là son 2e but de la saison et laisse Reims à la 10e place.