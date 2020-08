LdC : Raymond Domenech allume Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Une « victoire tactique » disait Rudi Garcia à la fin de la rencontre et de la qualification contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1). Mais pour certains, c'était aussi la faillite de Pep Guardiola qui a préféré s'adapter au 3-5-2 lyonnais au lieu d'imposer son style et son jeu. A tel point que certains le désignent comme responsable de cette élimination.

C'est le cas de Raymond Domenech. Sur Twitter, l'ancien sélectionneur des Bleus a noté l'énorme raté de Sterling comme tournant du match mais surtout les limites dans l'ancien du Barça : « On livre Sterling à la vindicte populaire mais le vrai responsable du Brexit footballistique de M.City est bien la légende Pep him self. Après celle du sens tactique des Italiens, c’est cette notion floue de la beauté du jeu qui chavire devant la réalité ». Une tirade poétique qui n'empêche pas l'envoi d'une pique...