Lionel Messi donne ses favoris pour les prochains Ballon d’Or

Lionel Messi va devoir en laisser aux autres. Lundi soir, l’Argentin a probablement soulevé son dernier Ballon d’Or, le huitième de sa carrière. Un total qui ne sera peut-être plus jamais réalisé, même si de nombreux joueurs tenteront à l’avenir de mettre la main sur le plus prestigieux des trophées individuels. Sans la Pulga, ni Cristiano Ronaldo, la course s’annonce ouverte dans les années à venir. Mais le natif de Rosario a ses favoris en tête, comme il le fait savoir à France Football.

«Cela fait quelques années que l’on voit arriver des joueurs qui peuvent prétendre le gagner. Il pourrait y avoir une très belle bataille dans les prochaines années, avec des joueurs tels que (Erling) Haaland, (Kylian) Mbappé, Vinicius… Beaucoup de jeunes vont se battre pour les prochains Ballons d’Or. Je pense aussi à (Lamine) Yamal, qui est encore très jeune (16 ans) mais qui joue déjà avec le Barça en se montrant décisif. D’autres joueurs vont faire leur apparition, comme ça arrive tout le temps. Ce sera une nouvelle ère que j’observerai avec plaisir, avec un oeil extérieur», exprime Lionel Messi.