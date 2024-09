Le brûlant dossier Ronald Araujo refait surface au FC Barcelone

En ce début de saison, tout semble aller pour le mieux (ou presque) au FC Barcelone. La venue d’Hansi Flick a permis aux Catalans d’entamer cette Liga tambour battant avec 7 victoires en 7 matchs. Le record détenu par Tata Martino (8 victoires inaugurales lors de la saison 2013/2014) peut être égalé ce soir à Pampelune contre Osasuna. Forcément cette belle série a apaisé certaines tensions dans le vestiaire ou avec la direction, et ce malgré l’accroc à Monaco en Ligue des Champions il y a dix jours, puis la lourde blessure de Marc-André ter Stegen.

D’ici la fin de l’année, l’entraîneur allemand peut espérer récupérer un titulaire en puissance. Opéré à l’ischio-jambier de la cuisse droite en juillet après s’être blessé avec l’Uruguay lors de la Copa America, Ronald Araujo a fait son retour à l’entraînement le 13 septembre dernier pour entamer sa dernière phase de récupération. Le temps ne presse pas. Aucune date précise n’a d’ailleurs été communiquée, pas même en interne où on demande au défenseur central de passer les étapes les unes après les autres avant d’envisager un retour à la compétition. Sport évoque entre deux et trois mois.

Un retour espéré au moment de l’ouverture du mercato hivernal

Un arrêt très long qui a bien failli coûter au défenseur son inscription pour la première partie de saison en Liga. Son retour va surtout plus ou moins coïncider avec l’ouverture du mercato hivernal, alors qu’avant sa blessure, Araujo était l’un des premiers joueurs cités pour faire l’objet d’un gros transfert lors de la fenêtre estivale. Les tensions sur son cas sont forcément retombées avec son passage forcé à l’infirmerie, mais le sujet sera à nouveau mis sur la table à partir de janvier, dans le cas où il serait de nouveau opérationnel. Une forme de guerre froide a même déjà lieu entre le clan Araujo et la direction du Barça.

Selon Sport, les deux parties évitent pour le moment le sujet, mais l’une et l’autre savent pertinemment qu’il faudra l’aborder, d’autant que les intérêts de chacun ne sont pas alignés. Du côté de la direction sportive, on affirme que le joueur de 25 ans ne sera pas mis automatiquement sur le marché. En revanche, si une offre arrive sur la table, elle lui sera proposée afin de soulager, encore une fois, les finances du club. Araujo, dont le contrat s’achève en 2026, est ouvert à une prolongation, mais à sa juste valeur. C’était déjà le cas avant sa blessure, lui qui n’a plus rien signé depuis avril 2022. Entre-temps, sa valeur a largement évolué.