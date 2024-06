FC Barcelone : deux joueurs cassent la tête à la direction !

C’est un été assez animé qui s’annonce du côté de Barcelone. Si la direction du club catalan veut offrir de nouveaux joueurs à son nouveau coach, Hansi Flick, il va falloir dégraisser à tout va. Pour avoir des liquidités, mais aussi pour se mettre en règle vis à vis du fair-play financier de la Liga. Il faut donc de nombreux départs pour pouvoir faire venir de nouvelles têtes.

La suite après cette publicité

Parmi les candidats à une vente, on retrouve Clément Lenglet. Après un prêt pas forcément concluant du côté d’Aston Villa cette saison, il est de retour en Catalogne, mais n’est pas dans les plans du club. Le Barça veut le vendre, mais le Français ne facilite pas les choses. Comme l’indique Marca, le défenseur tricolore a déjà refusé deux propositions saoudiennes, qui auraient été très intéressantes pour les finances de la formation catalane.

À lire

Le FC Barcelone a ciblé ses deux priorités pour le mercato estival

Araujo fait le mort

Il veut continuer à jouer au meilleur niveau en Europe, mais aucune offre n’arrive. Comme l’indique le média, la solution risque d’être compliquée et pourrait bien s’éterniser, ce qui n’arrange pas le club qui a besoin de cash rapidement. En plus de Lenglet, il y a le cas Ronald Araujo, encore plus complexe. Comme l’explique AS, la direction du club n’arrive pas à discuter avec les agents du joueurs. Ces derniers esquivent les décideurs blaugranas, qui ont peur que le clan Araujo soit, dans le même temps, en train de discuter avec d’autres clubs.

La suite après cette publicité

Il faut dire qu’au départ, le joueur voulait rester. Mais certaines filtrations dans les médias, concernant une volonté de le club de le vendre en cas de bonne offre, l’ont clairement vexé. Le Barça et Flick comptent sur lui, mais ils craignent qu’il débarque avec une offre d’un autre club pour s’en servir et faire monter ses émoluments dans les discussions pour une prolongation. Deux casse-têtes dont le Barça se serait bien passé…