Emerse Faé s’inspire du style de Roberto de Zerbi

Nommé sélectionneur de la Côte d’Ivoire le 29 janvier 2024, Emerse Faé a décroché la CAN en seulement 14 jours. Une réussite éclatante pour sa première expérience sur un banc professionnel. Dans un entretien accordé au magazine Onze Mondial, le sélectionneur des Éléphants est ainsi revenu sur ses modèles et ses inspirations tactiques. «Actuellement, j’apprécie particulièrement ce que fait Roberto de Zerbi», a alors lâché Emerse Faé. Avant d’ajouter : «Après, il y a les classiques, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola… Mais De Zerbi a ce truc en plus. Il a un jeu comme j’aime, ambitieux, porté sur la possession, sur l’attaque».

Faé s’inspirant même du style de jeu de l’actuel entraîneur de l’Olympique de Marseille pour son équipe. «C’est un jeu où l’on prend des risques, je me retrouve dans sa philosophie. On joue pour marquer. On prend le temps de préparer nos actions, mais avec du monde dans la zone de finition. Je pousse mes latéraux à participer offensivement, car je demande toujours à un milieu de rester en soutien pour les défenseurs. J’aime bien le jeu porté vers l’avant. J’aime avoir la possession pour bien préparer et épuiser l’adversaire», commente-t-il.