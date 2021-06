Le FC Barcelone pousse pour se débarrasser de Samuel Umtiti

Le 3 juin 2018, Samuel Umtiti prolongeait son contrat jusqu’en 2023. Depuis, le FC Barcelone se mord les doigts d’avoir offert un tel cadeau à son défenseur âgé aujourd’hui de 27 ans. Car peu de temps après avoir signé son nouveau bail, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais a disputé la Coupe du Monde 2018 avec un genou blessé. Et depuis son retour de Russie, l’international français (31 sélections, 4 buts) n’est plus que l’ombre de lui-même.

Souvent blessé, Umtiti est désormais un remplaçant de luxe (6 titularisations en 13 apparitions en Liga cette saison), barré par Gerard Piqué, Clément Lenglet et même par les jeunes espoirs Ronald Araujo et Oscar Mingueza. Ces derniers temps, les dirigeants blaugranas ont souvent chercher à l’exfiltrer du Camp Nou. Un intérêt de Manchester United avait d’ailleurs été souvent évoqué. Mais rien en vue pour le joueur et son club.

Umtiti pas pressé de partir

Aujourd’hui, l’arrivée d’Éric Garcia rend encore plus incertain l’avenir d’Umtiti à Barcelone. Sport annonce d’ailleurs que son club lui a indiqué qu’il ne comptait pas sur lui la saison prochaine et qu’il devait se trouver un nouveau club. Sauf que cette situation ne semble pas effrayer l’ex-Gone. Le mois dernier, la presse catalane indiquait qu’il comptait bien s’imposer au Barça et qu’il était quasiment guéri de son pépin physique au genou.

De plus, il convient de rajouter qu’il reste encore deux ans de contrat à Umtiti et qu’aucun courtisan potentiel n’est disposé à lui offrir les mêmes conditions salariales (environ 8-9 M€/an). Samuel Umtiti fera-t-il de la résistance à l’heure où son club ne compte plus sur lui et a besoin de dégraisser en raison d’une situation financière compliquée ?