Barça : Bojan estime que Messi et CR7 ne sont pas des exemples

Ancienne pépite du football mondial et rapidement comparé à Lionel Messi, Bojan Krkic est passé complètement à côté d’une très belle carrière. Du haut de ses 33 ans, l’ancien international espagnol a déjà pris sa retraite et avait révélé avoir eu de grosses périodes de dépression dans sa carrière. L’attaquant formé au Barça n’avait jamais supporté l’étiquette de nouveau Messi et gérait très mal la pression.

La suite après cette publicité

Dans un entretien pour AS, pour la sortie de son documentaire, Bojan est revenu sur les gros soucis du football moderne et a notamment eu des propos étonnants sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. «Ce n’est pas un documentaire réservé aux fans de football, il va plus loin, il parle de situations personnelles et enseigne que Messi n’est pas un exemple. Ni Messi, ni Cristiano, ni Rafa Nadal ne sont des cas ordinaires, ils ne peuvent pas être un exemple pour les jeunes. Ils sont extraordinaires. Le succès n’est pas cela, cela n’arrivera qu’à eux. Le succès peut être appliqué à de nombreux scénarios. Par exemple, pour moi, Sergio Canales est un athlète à succès, car il s’est cassé le genou à trois reprises et a atteint l’équipe nationale. Joselu, à 33 ans, est arrivé à Madrid . Ces situations sont des réussites.»