Club América : Santiago Solari limogé !

Avant-dernier de Liga MX, le Club América n'a pris que six petits points en huit rencontres. En effet, l'écurie mexicaine affiche un bilan d'une victoire, trois nuls et quatre défaites.

Ce mercredi, le Club América a ainsi décidé de se séparer de son entraîneur Santiago Solari. L'ancien joueur et entraîneur du Real Madrid a été remercié et il est désormais libre et sur le marché.