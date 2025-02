Mercato : le Bayern Munich veut déjà se débarrasser d’une erreur de casting

Il était censé être le chaînon qu’il manquait dans le milieu de terrain du Bayern Munich. Arrivé cet été contre 51 millions d’euros de Fulham, João Palhinha (29 ans) venait avec de grosses attentes autour de lui. «João Palhinha était déjà très convoité par le FC Bayern l’été dernier, et à juste titre. Il était important que nous ne perdions jamais contact. João voulait vraiment venir au Bayern, et nous avons besoin de joueurs comme lui. Il est un élément important pour notre avenir […] Il nous apportera une plus grande stabilité au milieu», lâchait par ailleurs le directeur sportif Max Eberl à son arrivée.

La suite après cette publicité

Pourtant, quelques mois plus tard, le bilan est bien moins reluisant que prévu pour le milieu de terrain portugais qui n’a pas eu un rôle central dans l’effectif de Vincent Kompany cette saison. Avec 15 petites apparitions et quelques problèmes physiques, le joueur ne compte que 7 titularisations avec la formation allemande. Disposant d’un profil bien plus défensif que les autres joueurs de son secteur de jeu, João Palhinha est désormais le numéro 4 dans l’entrejeu du Rekordmeister. Passant derrière Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Aleksandar Pavlovic dans la hiérarchie, l’ancien du Sporting CP est dans le dur.

Une vente cet été ?

Un vrai sentiment d’échec se fait ressentir et du côté de la direction, certains échos expliquent qu’il a été recruté sur la base d’une promesse qui a été faite un an plus tôt quand Thomas Tuchel voulait le faire venir à Munich selon TZ. Son transfert avait échoué de peu puisque Fulham avait bloqué son départ à la toute fin du mercato estival 2023. Thomas Tuchel parti et Vincent Kompany arrivé pour prendre sa suite, João Palhinha a bien été recruté, mais le résultat escompté n’est pas celui qu’on a depuis quelques mois.

La suite après cette publicité

Certains dirigeants du club allemand considèrent qu’il est en retard sur les prévisions. Si ses pépins physiques et la maladie qui l’a écarté des terrains dernièrement peuvent expliquer une partie de sa situation, les performances du Portugais ne lui permettent pas de tirer son épingle du jeu. Ce vendredi contre Stuttgart, Joshua Kimmich devrait être mis au repos et Leon Goretzka ainsi qu’Aleksandar Pavlovic sont pressentis dans le onze bavarois. Une situation terrible pour João Palhinha. Le média allemand explique qu’une vente cet été pourrait intervenir si sa situation ne change pas pour lui.