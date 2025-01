Une porte de sortie en Liga pour Ansu Fati

Parti pour être un crack avec le FC Barcelone, Ansu Fati semble aujourd’hui indésirable au sein de l’effectif catalan, la faute à de nombreuses blessures. Prêté à Brighton la saison passée, le joueur de 22 ans est revenu cet été dans son club formateur et peine à se faire une place dans le onze de Hansi Flick. Son temps de jeu est famélique : une seule apparition en Liga, trois en Ligue des Champions. Face à cette situation, le Barça pourrait bien céder son joueur.

Et d’après le Correo de Andalucía, c’est au Betis Séville que pourrait s’écrire l’avenir d’Ansu Fati. Le média évoque un prêt de six mois au sein du club andalou, durant lequel les Blaugranas prendraient en charge une grande partie du salaire de l’attaquant. L’objectif étant qu’il retrouve de la valeur sur le marché. L’opération paraît d’autant plus crédible que les Barcelonais ont déjà fait affaire avec les Sévillans l’été dernier dans le cadre du prêt de Vitor Roque.