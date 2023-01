Liga : Cadix se relance face à Majorque

Après la victoire (3-1) d’Almeria face à l’Espanyol en ouverture de la 19e journée de Liga, Cadix recevait Majorque, ce samedi à 14 heures. Défaits d’une courte tête dans le derby andalou face à Séville (0-1), les hommes de Sergio Gonzalez voulaient réagir pour s’éloigner de la zone rouge. Dix-neuvième au coup d’envoi, le club présidé par Manuel Vizcaíno réalisait d’ailleurs une entame parfaite.

Face aux Bermellones, dixièmes avant la rencontre, Cadix trouvait rapidement l’ouverture grâce à Theo Bongonda (1-0, 10e). Dominateurs, les locaux ajoutaient même un deuxième but peu après la demi-heure de jeu grâce à leur capitaine Alex Fernandez, sur penalty (2-0, 38e). Malgré des débats plus équilibrés au retour des vestiaires, les coéquipiers de Negredo conservaient leur avantage pour s’imposer (2-0) et remonter à la 15ème place. Majorque reste 10ème.

