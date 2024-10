La sortie improbable de Federico Dimarco sur Théo Hernandez

La rivalité entre l’Inter et l’AC Milan n’est plus à prouver. Ces dernières années, avec le retour au premier plan des deux formations milanaises, le Derby della Madonnina a retrouvé sa saveur d’antan. Si sur le terrain de San Siro, la tension est palpable entre les joueurs, un respect certain existe entre eux, et notamment entre Federico Dimarco et Théo Hernandez.

«Il y a des joueurs comme Théo Hernandez que j’estime beaucoup, même s’ils (les supporters de l’Inter) vont m’insulter maintenant. Mais je l’estime», assure le latéral gauche interiste dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Considérés comme les deux meilleurs joueurs à leur poste de Serie A, les deux hommes se livrent une guerre féroce sur le terrain, en club et en sélection.