Montpellier a fixé le prix de vente de Maxime Estève

Jeune défenseur central de Montpellier, Maxime Estève (21 ans) pourrait quitter la France pour filer en Italie. Courtisé par l’Udinese, le joueur aux 47 apparitions en Ligue 1 est au coeur d’intenses négociations.

Pour rappel, le MHSC avait repoussé une première approche des Transalpins, à savoir 5 M€ plus 3 M€ de bonus. Selon nos informations, les discussions avancent bien. Montpellier réclame 7 M€ hors bonus et l’Udinese veut finaliser l’affaire au plus vite.