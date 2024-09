Vidéo : le but fantastique de Maghnes Akliouche

C’est un début de soirée parfait pour l’AS Monaco lors de cette 1ère journée de Ligue des Champions. En plus du carton rouge reçu par Eric Garcia (10e), en position de dernier défenseur, le club asémiste a ouvert le score grâce à un numéro de soliste signé Maghnes Akliouche (16e).

Le milieu offensif a profité d’une belle transversale de Vanderson et d’un contrôle de la poitrine parfait pour filer vers le but balle au pied. Face à Baldé sur le reculoir, le vice-champion olympique pénètrait dans la surface et envoie une frappe du gauche qui n’a laissé aucune chance à Ter Stegen.