FC Andorra : Gerard Piqué veut recruter Carles Puyol

À la tête du groupe Kosmos, qui gère le FC Andorra, actuellement 2ème de Liga Adelante, Gérard Piqué pourrait bien faire appel à un ancien collègue du FC Barcelone. En effet, l’ancien défenseur central catalan voit les choses en grand avec sa formation et n’a jamais caché ses ambitions. À tel point que Carles Puyol pourrait être recruté, non pas pour renforcer le secteur défensif mais pour intégrer la direction sportive du club d’après AS.

Le média espagnol rapporte que le FC Andorra espère faire venir l’ex-capitaine emblématique du Barça dans ses rangs, afin d’épauler Jaume Nogués notamment. Carles Puyol, grand ami de Gérard Piqué, a d’ores et déjà assisté à une séance d’entraînement et attend désormais de signer son contrat avec le club de deuxième division. Il deviendrait ainsi l’adjoint du directeur sportif et, de par son aura, servirait à l’avenir à convaincre de potentielles cibles. De quoi reformer un duo de grande classe, loin des terrains cette fois-ci.