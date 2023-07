Benjamin Pavard bloque le mercato du Bayern Munich

La suite après cette publicité

Arrivant à un an de la fin de son contrat, Benjamin Pavard (27 ans) a déjà prévenu le Bayern Munich qu’il ne comptait pas prolonger. Le défenseur qui est utilisé plus souvent comme latéral droit par les Bavarois aimerait s’établir dans l’axe et chercherait un nouveau club. Pour le moment, cela ne s’est pas matérialisé par des propositions concrètes comme l’explique Kicker.

Ayant ciblé Kyle Walker (33 ans) pour le remplacer, le club allemand n’entend pas bouger tant qu’un départ de Benjamin Pavard ne se dessine pas. Surtout que les Bavarois ont peur que Kyle Walker utilise cet intérêt pour obtenir un nouveau contrat avec Manchester City. Un jeu de poker menteur qui risque d’animer le mercato.

