Les Tops et Flops de OM-PSG

Le grand choc de cette 24e journée de Ligue 1 s'est donc soldé par une victoire du PSG (0-2), sur le rival marseillais. Un match remporté sans grande difficulté par les Parisiens, mais aussi sans briller. Toutefois, ces 3 points permettent au club de la capitale de recoller à 3 unités de Lille (1er au classement) et à un petit point de l'OL, grâce notamment à la belle performance de Marco Verratti. On en parle plus en détail dans les Tops et Flops.