Chelsea s’offre Nicolas Jackson !

Cela n’est que la troisième fenêtre des transferts que connaît le Chelsea version Todd Boehly, et ce dernier a déjà dépensé une fortune la saison passée. Plus de 600 millions d’euros ont été utilisés pour renforcer l’effectif des Blues, avant de racheter à 100% le Racing Club de Strasbourg jeudi soir. Et durant ce mercato estival, le CFC ne devrait pas changer ses dernières habitudes.

En effet, la formation londonienne est sur tous les fronts pour tenter de faire bien mieux que la modeste douzième place occupée en Premier League cette saison. Car en plus des nombreux noms annoncés sur le départ, notamment en Arabie saoudite (Ziyech, Koulibaly, Mendy…) auxquels on ajoute le départ acté de N’Golo Kanté, Chelsea a déjà officialisé l’arrivée de Christopher Nkunku, qui sera accompagné d’un autre renfort offensif.

Une révélation de la Liga

En effet, via un communiqué publié sur son site officiel, le Chelsea FC a annoncé l’arrivée de l’attaquant sénégalais Nicolas Jackson : «Chelsea a le plaisir d’annoncer la signature de Nicolas Jackson en provenance du club espagnol de Villarreal. L’international sénégalais a signé un contrat de huit ans après une campagne 2022/23 exceptionnelle en Liga au cours de laquelle il a inscrit 12 buts.»

Pour sa première saison complète avec le Submarino amarillo, le nouveau Lion du Sénégal (1 sélection) s’est illustré avec le maillot jaune, qu’il a défendu à 38 reprises toutes compétitions confondues pour 13 buts inscrits et 5 passes décisives. Un nouveau venu du côté de Stamford Brigde pour un secteur offensif déjà bien fourni, avec les signatures de Noni Madueke, Mykhaylo Mudryk ou encore Datro Fofana, arrivé en janvier dernier mais qui pourrait filer en prêt cet été. A Nicolas Jackson de guider, à la pointe de l’attaque, une équipe en perte de vitesse…