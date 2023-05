LdC, AC Milan : Rafael Leao incertain pour le choc contre l’Inter

C’est un très gros coup dur pour l’AC Milan. Ce samedi, si les Rossoneri se sont imposés face à la Lazio (2-0), ils n’ont pas eu le sourire au coup de sifflet final. Et pour cause, la star portugaise Rafael Leao, très en forme en ce moment, est sortie sur blessure, touché à la cuisse droite en début de match. Et les nouvelles ne sont pas spécialement rassurantes à seulement 3 jours du choc en demi-finale aller de Ligue des Champions face à l’Inter, le rival.

«Rafael Leao a subi ce matin des tests instrumentaux qui ont montré un allongement du muscle long adducteur de la cuisse droite. L’évolution du tableau clinique sera suivie au jour le jour», a expliqué le club dans son communiqué. Et selon les informations de Sky Sport Italia, Rafael Leao est incertain et sa présence pour le match sera décidée quelques heures avant le match seulement.

