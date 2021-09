Leicester - Manchester City : les compositions sont tombées

La Premier League reprend ses droits avec un choc pour le compte de la 4e journée. Ainsi, Leicester croise le fer avec Manchester City pour un duel de haut de tableau. A domicile, les Foxes optent pour un 4-4-2 avec Kasper Schmeichel dans les cages derrière Timothy Castagne, Jannik Vestergaard, Çaglar Söyüncü et Ryan Bertrand. Marc Albrighton, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi et Harvey Barnes se retrouvent dans l'entrejeu tandis que James Maddison et Jamie Vardy sont associés en attaque.

De son côté, Manchester City part sur un 4-3-3 classique avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Devant lui, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo sont associés en défense. Positionné comme sentinelle, Rodri est accompagné par Bernardo Silva et Ilkay Gündogan dans l'entrejeu. Enfin, le trio offensif voit les présences de Gabriel Jesus, Ferran Torres et Jack Grealish.

Les compositions

Leicester : Schmeichel - Castagne, Vestergaard, Söyüncü, Bertrand - Albrighton, Tielemans, Ndidi, Barnes - Maddison, Vardy

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, Gündogan - Jesus, Torres, Grealish