Sénégal - Pays-Bas : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les Lions du Sénégal font leur entrée dans cette Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), ce lundi après-midi, avec une belle affiche face aux Pays-Bas au stade Al Thumama de Doha, lors de la première journée du groupe A. Après la victoire de l'Equateur contre le Qatar en match d'ouverture dimanche, les deux équipes chercheront un premier succès pour revenir sur les joueurs de Gustavo Alfaro.

Côté Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé devra composer sans sa star Sadio Mané, officiellement forfait pour le Mondial. C'est donc Ismaila Sarr qui va le remplacer en attaque aux côtés de Krépin Diatta et Boulaye Dia, d'après les médias sénégalais. Formose Mendy débutera à droite avec la blessure de Fodé Ballo Touré. Youssouf Sabaly campera le flanc gauche de la défense. Pour le reste, du classique sénégalais avec Edouard Mendy dans les cages, la défense centrale sera assurée par la paire Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo, tandis que Gana Gueye et Nampalys Mendy occuperont le milieu de terrain avec Pape Matar Sarr.

Des surprises côté Oranjes

Pour les Oranjes néerlandais, la tâche n'est pas si simple avec l'absence annoncée de Memphis Depay encore trop juste pour débuter. L'ancien Lyonnais sera remplacé par Vincent Janssen. Dans sa dernière conférence de presse, le sélectionneur Louis Van Gaal a dévoilé plusieurs pistes pour son onze de départ en pointant du doigt l'équilibre entre joueurs d'équipe et joueurs créatifs.

Pour palier les qualités créatives de Depay, Cody Gakpo débutera alors au poste de milieu offensif, aux côtés de la traditionnelle paire Frenkie de Jong et Marten de Roon. Devant, le duo offensif choisi sera composé de Janssen et Steven Bergwijn. En défense, le trio central sera formé Daley Blind, Virgil van Dijk et Nathan Ake, accompagné des deux latéraux Denzel Dumfries et Jurriën Timber. La surprise réside dans les cages où les Pays-Bas opteront bien pour Andries Noppert, qui fêtera sa toute première sélection à 28 ans.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Les compositions probables

Sénégal : E.Mendy - F.Mendy, Koulibaly, Diallo, Sabaly - Gueye, N.Mendy, P.M Sarr - I.Sarr, Diatta, Dia

Pays-Bas : Noppert – Dumfries, Blind, van Dijk, Ake, Timber – de Jong, de Roon, Gakpo – Janssen, Bergwijn