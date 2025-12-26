Lazio : Nuno Tavares se rapproche d’Al-Ittihad

Nuno Tavares pourrait déjà quitter la Lazio après seulement une saison et demie. Selon les informations de Marca, des négociations sont en cours entre le joueur et Al-Ittihad, mais un léger écart sur le salaire empêche pour l’instant la conclusion de l’accord. Aucun contrat direct n’a encore été signé entre les clubs, la Lazio restant en attente d’une offre officielle qui pourrait sceller le transfert.

À seulement 25 ans, l’arrière gauche portugais affiche un parcours déjà riche et international, ayant évolué à l’OM, Arsenal, Nottingham Forest et Benfica. Cette saison, avec la Lazio, il n’a été titularisé que 7 fois et pourrait profiter d’un départ pour relancer sa carrière, retrouver du rythme de jeu et s’imposer comme un élément clé dans son futur club, avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur.