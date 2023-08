OL : John Textor pourrait quitter Crystal Palace

Depuis mai, il est le nouveau président de l’Olympique Lyonnais. Inconnu avant cela en France, John Textor s’était fait connaître outre-Manche en devenant actionnaire à hauteur de 46% de Crystal Palace. Pourtant, chez les pensionnaires de Selhurst Park, Textor ne jouit pas d’une grande emprise sur le plan sportif comme il l’a regretté dans une interview accordée à The Athletic la semaine passée : «Je suis à la limite de ce que je peux acheter. J’ai 46 % mais j’ai une voix sur quatre au board, face à trois gars qui sont proches. Dès qu’il y a un sujet, c’est à trois contre un. Le club est dirigé par Steve (Parrish) et un remarquable directeur sportif (Dougie Freedman), et ils ne m’écoutent pas vraiment sur les joueurs.»

Et alors que les deux équipes vont s’affronter en match amical ce samedi, L’Equipe nous rapporte ce vendredi que l’homme d’affaires américain réfléchit à se retirer du club londonien. Peu enclins à faire partie d’une structure axée sur la multipropriété de clubs et à intégrer Eagle Football, les dirigeants du club anglais ne seraient plus en adéquation avec les idées de Textor, qui réfléchirait à se retirer des affaires de Crystal Palace dans un avenir proche.