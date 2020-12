Wolves : Raul Jimenez blessé, Divock Origi en renfort ?

Depuis son arrivée à Liverpool en provenance du LOSC il y a de cela cinq ans maintenant, Divock Origi ne s’imaginait certainement pas jouer aussi peu. La concurrence se veut rude et le temps de jeu promis par Jürgen Klopp est lui réduit à quelques furtives apparitions. Cette saison, l’attaquant des Diables Rouges n’a pris part qu’à deux rencontres de Premier League, là où il n’a pu fouler les pelouses que sept petites minutes. En Ligue des Champions, les 192 minutes passées sur le terrain pouvaient lui redonner un mince espoir d'y croire.

Malgré cela, son heure pourrait avoir sonné. Si l’on en croit les dires du Daily Mail, le natif d’Ostende pourrait être autorisé à quitter Liverpool dès le mois de janvier. Le club de Liverpool aimerait prêter son joueur et non le vendre. Ce qui pourrait être une excellente nouvelle pour les Wolves après avoir perdu Raul Jimenez sur blessure face à Arsenal il y a quelques jours. Le Belge ne serait pas la seule piste envisagée par le club. Ne manque plus qu’à attendre l’ouverture du mercato hivernal.