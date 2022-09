Birger Meling prolonge avec le Stade Rennais

Le Stade Rennais a annoncé la prolongation de son latéral gauche norvégien Birger Meling (27 ans), et ce jusqu'en 2026. Arrivé au club breton pour seulement 3 millions d'euros, l'international aux 31 sélections a déjà disputé 43 rencontres pour 5 passes décisives, sans pour autant débloquer son compteur buts avec les Rouge-et-Noir. Cette saison, entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, le défenseur gaucher a joué à 6 reprises sous le maillot rennais, dont seulement 3 titularisations.

«Je suis très heureux, je me sens bien à Rennes et au Stade Rennais. Le Roazhon Park est ma maison pour les quatre saisons à venir. Ça veut dire que le club est content de moi. Je vais continuer de travailler pour progresser ensemble. Rennes est une ville de foot avec une super ambiance au stade, je suis impressionné. Le projet du club est de progresser, et petit à petit, c’est de mieux en mieux. En continuant de jouer en équipe, on va réussir à remplir les objectifs communs», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du SRFC.