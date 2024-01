PSG : Kylian Mbappé ne devait pas parler

Hier soir, à l’issue de la victoire contre Toulouse (2-0), Kylian Mbappé s’est exprimé sur son avenir. « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important. On va dire que c’est secondaire. »

Des propos qui ont mis le feu en Espagne. Mais Le Parisien nous apprend que cette sortie médiatique n’aurait pas dû se produire. En effet, ce n’est pas Mbappé qui devait se rendre en zone mixte après Ousmane Dembélé. À l’origine, c’est Marco Asensio qui était prévu. Mais l’Espagnol trainait et les chargés de communication du club se sont alors tournés vers le Bondynois qui a accepté.