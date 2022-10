Le Barça prépare une saignée d'envergure pour ses cadres

La suite après cette publicité

Leader du championnat espagnol, le FC Barcelone tentera de conforter cette première place, dimanche à 16h15, lors du Clasico face au rival madrilène, deuxième à égalité de points. En attendant, la direction catalane peut se réjouir d'un excellent départ en Liga, même si le bilan comptable en Ligue des Champions s'avère, lui, moins reluisant. Tenus en échec face à l'Inter Milan (3-3) en milieu de semaine, les Blaugranas, troisièmes du groupe C, voient, en effet, leurs chances d'accéder aux huitièmes de finale se réduire.

Fort d'un effectif pléthorique, le Barça, inarrêtable lors du dernier mercato estival, conserve malgré tout un infirme espoir. Portés par Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé, Raphinha ou encore Ferran Torres, les Culers ne comptent, en effet, pas s'arrêter en si bon chemin. Déterminée à l'idée de valider la stratégie, non moins risquée, de Joan Laporta, la bande à Xavi vise l'excellence. Des ambitions qui n'empêchent pas la direction catalane de préparer, d'ores et déjà, la saison suivante.

Le Barça prépare un mercato XXL dans le sens des départs... et des arrivées !

Dans cette optique, Sport précise, ce samedi, que le Barça souhaiterait se séparer de plusieurs cadres. En plus de Sergio Busquets et Sergi Roberto, libres en fin de saison, les Blaugranas ambitionnent de trouver une porte de sortie à Gérard Pique et Jordi Alba. Avec le possible départ de ces quatre cadres historiques, l'actuel leader de Liga pourrait alors alléger sa masse salariale et ainsi repasser à l'action dans le sens des arrivées.

D'après Mundo Deportivo, Joan Laporta et son staff visent ainsi un milieu de terrain. Si le club catalan se serait vu proposer Ruben Neves (25 ans, Wolverhampton) par Jorge Mendes, lors d'une réunion à Barcelone cette semaine. Xavi donnerait, lui, sa préférence à Zubimendi (23 ans), le milieu de terrain de la Real Sociedad qui vient de prolonger jusqu'en 2027. Prêt, également, à se positionner sur de nombreux joueurs libres, le Barça devrait, par ailleurs, passer la vitesse supérieure pour Inigo Martinez. À ce titre, le défenseur central de Bilbao, pouvant déjà se targuer d'un accord verbal avec les Blaugranas, devrait rejoindre la Catalogne dès cet hiver.