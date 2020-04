Bayern Munich : Benjamin Pavard savoure son adaptation réussie

La saison dernière, Benjamin Pavard assistait impuissant à la relégation du VfB Stuttgart pour la deuxième division après une défaite en barrage contre l'Union Berlin. Un véritable coup dur pour le défenseur qui s'était engagé en cours de saison avec le Bayern Munich et qui avait pour objectif d'aider les Souabes à se maintenir. Ce revers digéré, le joueur de 24 ans a dû se remobiliser pour aborder la prochaine étape de sa carrière au Bayern Munich. Polyvalent, il ne pouvait néanmoins pas affirmer qu'il allait être titulaire. Au poste de latéral droit, Joshua Kimmich faisait office de titulaire tandis qu'en défense centrale, Niklas Süle, Jerome Boateng et Lucas Hernandez devaient être en concurrence. Finalement la situation s'est vite dégagée.

Assez rapidement et surtout depuis la nomination de Hans-Dieter Flick comme successeur de Niko Kovac, Joshua Kimmich a été replacé au milieu de terrain. Benjamin Pavard qui évoluait jusque là en défense profitant notamment des pépins physiques de Niklas Süle et Lucas Hernandez a fort logiquement enchaîné les matches. Si bien qu'il est le troisième joueur le plus utilisé du Bayern Munich cette saison derrière Manuel Neuer et Joshua Kimmich. Une saison jusque là réussie et qui dépasse ses attentes comme il l'a expliqué dans un entretien pour Sport 1 : «(je ne m'y attendais ndlr) pas au début, je dois l'admettre. Mais je suis un compétiteur et je n'aime pas m'asseoir sur le banc, donc je fais toujours de mon mieux à l'entraînement pour finir sur la pelouse et remporter des titres avec le FC Bayern.»

Sa polyvalence fait la différence

Utilisé à 35 reprises cette saison, il n'a manqué que deux rencontres de Bundesliga puisqu'il a été ménagé lors de la défaite contre le Borussia Mönchengladbach (2-1) et a été suspendu pour accumulation de cartons jaunes lors d'un succès contre Paderborn (3-2). Entré en jeu dix minutes en finale de la Supercoupe d'Allemagne (défaite 2-0 contre le Borussia Dortmund), il n'a pas manqué la moindre minute dans tous les autres matches. Des chiffres impressionnants qui traduisent de sa fiabilité en tant que latéral droit, mais aussi défenseur central. Une polyvalence qui lui permet de se distinguer : «quand je suis sur le terrain, je suis heureux que ce soit comme arrière droit ou arrière central. En dehors de cela, je préfère jouer en défense centrale. Dans l'ensemble, je me considère comme un joueur défensif qui peut être utilisé avec souplesse. Je pense que c'est très important et utile pour un entraîneur que je puisse jouer dans les quatre positions en défense.»

Des qualités et un large éventail qui plaisent notamment à son coach Hansi Flick. Benjamin Pavard est d'ailleurs très content de sa relation avec son coach. «Nous avons une très bonne relation. C'est un entraîneur très proche de ses joueurs, qu'il s'agisse des onze titulaires ou des remplaçants. Nous nous entendons bien et s'il a quelque chose à me dire, il me le dira toujours en face. Il communique beaucoup avec nous. Quant à moi, il m'explique souvent en tête-à-tête comment je peux encore m'améliorer» explique le natif de Maubeuge. Leader de Bundesliga et encore en course en Ligue des Champions et en Coupe d'Allemagne, le Bayern Munich est dans de très bons temps de passage pour le plus grand bonheur de l'ancien Lillois. Ascendante, la trajectoire de Benjamin Pavard semble n'avoir qu'une direction : celle du succès.