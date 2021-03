Belgique : Thibaut Courtois demande plus de reconnaissance

Portier du Real Madrid depuis 2018, Thibaut Courtois (28 ans) est l'un des meilleurs gardiens de la dernière décennie. Le natif de Brée estime pourtant qu'il manque de reconnaissance en Belgique comme il l' a expliqué lors d'un entretien pour [Het Laatste Nieuws](https://www.hln.be/buite«nlands-voetbal/exclusief-thibaut-courtois-over-real-rode-duivels-en-erkenning-belgie-zou-zijn-sporticonen-beter-kunnen-behandelen~a0165df2/) : j'ai passé trois années fantastiques à l'Atlético, j'ai reçu des éloges de toute la Belgique. Je suis devenu Athlète de l'année (en 2014 ndlr) et je pensais que c’était juste. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout ce que je fais est devenu normal. C’est comme si ma performance contre Valladolid n’avait pas existé dans votre journal.»

Thibaut Courtois a le sentiment que ses performances sont banalisées par l'opinion belge et cela peut se comprendre tant il a pris en importance dans les buts au Real Madrid. S'il n'a pas autant gagné que Keylor Navas avec les Merengues, il a su compenser le départ du Costaricien malgré une première saison compliquée. Désormais pleinement installé au Real Madrid, il estime qu'il pourrait recevoir un peu plus de reconnaissance. Je me sens plus aimé en Espagne ou en dehors d’Espagne qu’en Belgique a-t-il également lâché. Un beau parcours à l'Euro 2020 cet été pourrait lui permettre d'être entendu par l'opinion publique belge.