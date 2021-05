LdC, PSG, arbitrage : Mauricio Pochettino fait confiance à l'UEFA

Marco Verratti et Ander Herrera ont pointé du doigt le comportement de Björn Kuipers lors de Manchester City-Paris SG (2-0, demi-finale retour de Ligue des Champions). Interrogé en conférence de presse à ce sujet, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a placé cette histoire entre les mains de l'UEFA.

La suite après cette publicité

«Je crois que Marco et Ander se sont expliqués à la télévision, on doit les croire, mais, maintenant, le plus important, c’est qu’on est éliminé. Je n’ai pas entendu depuis la ligne de touche, peut-être que l’UEFA enquêtera, mais ce ne doit pas être une excuse. On est triste. C’est quelque chose dont l’UEFA devra prendre note», a-t-il indiqué.