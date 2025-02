Ligue des Champions : le PSG humilie Brest 7-0 et jouera les huitièmes

Vainqueur du Stade Brestois à l’aller (3-0), le Paris Saint-Germain recevait les Bretons au match retour avec la quasi-assurance d’être déjà qualifié pour les huitièmes de finale (face au FC Barcelone ou Liverpool). Cependant, Luis Enrique n’a pas pris les Ti Zefs à la légère puisque l’Espagnol alignait son équipe (presque type), avec un trio d’attaque Dembélé-Kvaratskhelia-Barcola. Au milieu, Fabian Ruiz, décisif face à Toulouse, était préféré à Désiré Doué pour pallier l’absence de Warren Zaïre-Emery. Côté brestois, Éric Roy avait décidé de procéder à plusieurs changements, relevant notamment Bizot, Ajorque, Camara et Magnetti sur le banc.

Paris impitoyable

Contrairement à l’aller, le SB29 n’a pas débuté la rencontre en jouant regroupé dans sa moitié de terrain, ce qui a logiquement donné un match ouvert dès les premières secondes. En face, les Parisiens démarraient avec une attaque où Kvaratskhelia évoluait à droite, Dembélé en neuf et Barcola à droite. Ce dernier allumait les premières mèches avec des frappes contrées (6e, 11e), mais c’est Brest qui s’offrait la plus belle action de ce début de rencontre, lorsque Marquinhos sauvait sur sa ligne une frappe croisée de Pereira Lage (13e). De quoi laisser espérer un petit début de suspense ? Pas vraiment. Au fil des minutes, les hommes de Luis Enrique ont imposé leur rythme, confisqué le cuir et surtout fait énormément courir les Bretons.

Face à cette domination, Paris a logiquement obtenu une série d’occasions (17e, 19e) avant d’être justement récompensé en ouvrant le score à la 20e minute. Parfaitement lancé en profondeur par Fabian Ruiz, Barcola s’en est allé enrhumer Zogbé avant de crucifier Coudert (1-0, 20e). S’en était fini des espoirs de remontada pour les Brestois les plus optimistes. D’autant que le PSG, contrairement aux dernières années, n’a pas relâché son étreinte. Paris dominait et ne comptait pas laisser un moment de révolte au SB29. Étouffés par un contre-pressing omniprésent, les hommes de Roy en étaient réduits au rôle de simples spectateurs en souffrance. Preuve que les mentalités ont changé chez les Rouge et Bleu : Paris a continué à pousser et Kvaratskhelia s’est arraché pour marquer le but du 2-0 dans un angle impossible (2-0, 39e). João Neves aurait pu corser la note, mais la transversale de Coudert en a décidé autrement (45e).

7-0, 7 buteurs différents

Au retour des vestiaires, même scénario qu’en début de première période. Après la double action vendangée par Ruiz (47e, 48e), c’est encore Brest qui a cru marquer. Tout d’abord sur une frappe de Pierre Lees-Melou repoussée par le poteau gauche de Donnarumma (57e). Puis, sur le corner qui a suivi, sur une tête de Chardonnet stoppée par le portier italien (57e). Brest a laissé passer sa chance de sauver l’honneur. Car la réponse parisienne a été plus que cinglante. Vitinha a inscrit le but du 3-0 avec une frappe enroulée lointaine (59e), avant le coup de coaching payant de Luis Enrique. À l’heure de jeu, l’Espagnol a pu se permettre de sortir Dembélé, Ruiz et Barcola pour faire entrer Lee, Doué et Ramos. Quatre minutes plus tard, Ramos servait Doué pour le 4-0 (64e). Le Français rendait la politesse au Portugais à la 76e pour le 6-0, cinq minutes après le cinquième but parisien signé Mendes (69e).

Réduit en bouillie, le SB29 pensait quand même avoir réussi à sauver l’honneur, mais le but de Sima était annulé pour un hors-jeu infime (77e). À l’inverse, les remplaçants franciliens continuaient de briller et c’est Mayulu, décalé par Kvaratskhelia, qui a trouvé la faille (7-0, 86e). Ce soir, les dieux n’étaient définitivement pas du côté breton et Brest ne méritait pas une telle humiliation pour la fin de sa très belle aventure européenne. Impressionnant ces dernières semaines, le PSG ne cesse de confirmer sa très grande forme et ce succès 7-0 (10-0 en cumulé) avec sept buteurs différents reflète tout ce que voulait Luis Enrique. À savoir une équipe qui n’est plus dépendante d’exploits d’un seul élément, où tous les joueurs peuvent marquer. Reste maintenant à savoir qui de Liverpool ou du FC Barcelone se dressera sur la route des champions de France en titre lors des huitièmes de finale.

