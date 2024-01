Le président argentin fait une révélation sur Chelsea

Le nouveau président argentin, Javier Milei fait beaucoup parler de lui depuis son investiture. Personnage politique très atypique, le nouvel homme fort du pays des gauchos s’intéresse fortement au football de son pays. Et d’après lui, les clubs argentins y gagneraient à être rachetés par de richissimes propriétaires. Milei assure d’ailleurs que Chelsea aimerait racheter un club du pays.

« Les sociétés anonymes sportives sont une nécessité et une urgence en raison des investissements étrangers. Il y a des groupes arabes qui attendent d’investir 3 milliards de dollars. Quel est l’intérêt des SAD ? Les investissements arrivent très vite. C’est une activité très facile, il n’y a pas besoin de mettre en place une énorme machinerie ou d’attendre deux ans comme si on créait une usine. Nous avons la volonté exprimée par Chelsea d’acheter Boca, Racing, Estudiantes, Newells ou Lanus. C’est de l’argent rapide. Si les membres de ces clubs ne veulent pas, ils continueront avec le système actuel. Je suis membre et supporter de Boca et si des groupes d’investissement viennent et mettent une fortune pour que nous gagnions toujours, où dois-je signer ? », a-t-il déclaré dansx des propos relayés par TyC Sports. C’est clair.