ASSE - OM : la joie de Leonardo Balerdi après la qualification

Sans trembler, l’Olympique de Marseille a récité son football sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne pour valider son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France. En attendant de connaître son futur adversaire, le club marseillais peut se réjouir d’avoir livré un match sérieux, sans encaisser de but. Présent au micro de BeIN Sports, Leonardo Balerdi a logiquement affiché sa joie.

« On a été sérieux, on savait que c’était un match différent, c’est un match de Coupe, c’est toujours particulier, ils ont un nouvel entraîneur, on a pris ce match avec beaucoup de sérieux, on a fait les choses comme il fallait les faire. On est content avec ce 4-0, on est fier de nous et c’est aussi pour nos supporters qui ne sont pas là aujourd’hui. »