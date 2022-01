PSG : Lionel Messi positif à la Covid-19, Neymar poursuit ses soins !

La suite après cette publicité

Dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain se déplacera, ce lundi, à Vannes pour tenter de démarrer au mieux cette année 2022. En attendant, le club de la capitale vient de communiquer son traditionnel point médical et a ainsi dévoilé les quatre joueurs touchés par la Covid-19. En plus de Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala, Lionel Messi (34 ans) a lui aussi été testé positif et manquera donc ce premier rendez-vous des Parisiens.

Le communiqué précise que les joueurs concernés respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté. Par ailleurs, le PSG a également donné des nouvelles de Neymar, blessé à la cheville contre Saint-Etienne avant la trêve hivernale. «Neymar JR va poursuivre ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier avec des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Son retour à l’entraînement est toujours prévu dans environ 3 semaines», peut-on ainsi lire.