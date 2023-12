PL : Liverpool s’offre Fulham dans un match fou et grimpe à la deuxième place, Chelsea résiste à Brighton sous une pluie de buts

La quatorzième journée de Premier League offrait de belles rencontres ce dimanche et Liverpool avait l’occasion de revenir à deux longueurs du leader Arsenal. Recevant Fulham, les Reds ont bien débuté le match avec l’ouverture du score de Trent Alexander-Arnold (1-0, 20e), mais l’ancien des Scousers, Harry Wilson, lui a répondu dans la foulée (1-1, 24e). D’un somptueux missile, Alexis Mac Allister a redonné l’avantage aux Reds (2-1, 38e), mais encore une fois, Fulham revenait via Kenny Tete (2-2, 45e +3). En fin de match, Bobby Decordova-Reid pensait arracher la victoire pour les Cottagers (3-2, 80e), mais des réalisations de Wataru Endo (3-3, 87e) et Trent Alexander-Arnold (4-3, 89e) ont permis aux Reds de reprendre l’avantage dans un match fou. Une victoire 4-3 qui permet à Liverpool d’être deuxième à deux points du leader Arsenal. Quatrième, Aston Villa voulait gagner contre Bournemouth pour grimper sur le podium. Face aux Cherries, les joueurs d’Unai Emery ont été menés deux fois sur des réalisations d’Antoine Semenyo (10e) et de Dominic Solanke (52e), mais Leon Bailey (20e) et Ollie Watkins (90e) ont permis de revenir et d’accrocher un match nul (2-2).

Match de milieu de tableau, la rencontre entre Chelsea et Brighton a totalement tenue ses promesses. Pourtant bien lancé avec les buts précoces d’Enzo Fernandez (1-0, 17e) et Levi Colwill (2-0, 21e), les Blues semblaient avoir fait le plus dur, mais coup sur coup, Facundo Buonanotte va réduire l’écart (2-1, 43e) et Conor Gallagher va être expulsé du côté de Chelsea (45e). Pourtant, les Londoniens vont continuer de pousser et sur un contre, Mykhaylo Mudryk obtenait un penalty transformé par Enzo Fernandez (3-1, 65e). Alors que la victoire semblait dans la poche, Joao Pedro a relancé les Seagulls (3-2, 90e +2). S’imposant tout de même 3-2 Chelsea grimpe à la dixième place et revient à six points des places européennes. Enfin, West Ham (9e) et Crystal Palace (13e) se sont rendus coup pour coup et se sont quittés sur le score de 1-1.

Les matches de l’après-midi