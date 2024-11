Serie A : l’AS Roma chute contre Bologne, la Fiorentina s’offre l’Hellas grâce à un grand Kean

En Serie A, la 12e journée offrait un duel plutôt intéressant entre l’AS Roma et Bologne, deux formations européennes. À domicile, les Romains voulaient s’extraire du haut de tableau et sortir de la crise, mais ils n’y sont pas parvenus. Vite menée par un but de Castro (25e), l’équipe coachée par Juric a su revenir peu après l’heure de jeu via El Shaarawy (63e) . Une joie de courte durée puisque dans la foulée Orsolini a redonné l’avantage aux Rossoblu (66e) avant que Karlsson enfonce le clou (77e). El-Shaarawy a relancé les Romains, mais cela a été insuffisant (82e). Avec cette victoire 3-2, Bologne grimpe à la 8e place quand l’AS Roma est douzième.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 25 11 +10 8 1 2 18 8 2 Atalanta 25 12 +16 8 1 3 31 15 3 Fiorentina 25 12 +15 7 4 1 25 10 4 Inter Milan 24 11 +12 7 3 1 25 13 5 Juventus 24 12 +14 6 6 0 21 7 6 Lazio 23 12 +10 7 2 3 24 14 7 Milan 18 11 +6 5 3 3 20 14 8 Bologne 18 11 +2 4 6 1 15 13 9 Udinese 16 12 -3 5 1 6 15 18 10 Empoli 15 12 -1 3 6 3 9 10 11 Torino 14 12 -3 4 2 6 15 18 12 Rome 13 12 -3 3 4 5 14 17 13 Parme 12 12 -2 2 6 4 16 18 14 Hellas 12 12 -10 4 0 8 17 27 15 Côme 10 12 -10 2 4 6 13 23 16 Cagliari 10 12 -10 2 4 6 12 22 17 Genoa 10 12 -13 2 4 6 9 22 18 Monza 9 12 -4 1 6 5 10 14 19 Lecce 9 12 -16 2 3 7 5 21 20 Venise 8 12 -10 2 2 8 11 21 Voir le classement complet

De son côté, la Fiorentina a réalisé une belle opération contre l’Hellas Vérone. Vite devant grâce à Kean (4e) même si Serdar a égalisé (18e), la Viola est allée rechercher l’avantage en seconde période avec un doublé (59e) puis même un triplé de Kean (90e +2). Une victoire 3-1 pour l’équipe de Palladino qui rejoint ainsi Naples et l’Atalanta en tête du classement.