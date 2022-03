LdC (F) : le PSG s'en sort face au Bayern et file en demi-finale

Comme un air de déjà-vu… Alors que Paris compte un but d’avance dans cette double confrontation de Ligue des champions grâce à sa victoire lors du quart de finale aller (2-1, en Allemagne), le club de la capitale se fait brinqueballer dans les duels dès l'entame. Le Bayern est plus mordant ce soir et s’offre rapidement quelques incursions dans le camp rouge et bleu (8e, 9e). En défense, les jambes sont fébriles et on cède souvent à la panique. Sauf qu’un petit miracle va propulser le PSG devant un tableau d’affichage. Un centre rentrant décoché depuis le côté droit par Baltimore se transforme en frappe et lobe la pauvre Janina Leitzig (1-0, 17e). Le hold-up est parfait. Du moins, durant deux minutes. Car à la 19e, Saki Kumagai, à l'affût suite à un mauvais renvoi de Votíková sur une tête à bout portant de Lea Schüller, égalise (1-1, 19e). Le doute s’installe, à nouveau.

Etouffées lors des sept minutes qui suivent le but, les joueuses de la capitale vont finalement sortir de leur boîte grâce à leurs individualités. Un déboulé en puissance de Katoto débouche sur une balle de but pour Geyoro, mais Leitzig réalise une parade au pied remarquable (26e), tandis que Kadidiatou Diani bute sur la gardienne du Bayern quelques instants plus tard (28e). Et, malheureusement, à ce niveau l'efficacité est de rigueur. D'ailleurs, le retour de bâton ne tarde pas à se faire sentir. Trois minutes plus tard, Klara Bühl rentre sur son pied droit depuis le couloir gauche et déclenche une frappe que Schüller dévie malgré elle dans le but parisien (2-1, 55e). Les équipes sont de nouveau à égalité (3-3 sur l'ensemble des deux matches), le scénario cauchemar se dessine alors. Assiégé ensuite, Paris tient tant bien que mal... Place à une prolongation. Après 15 premières minutes équilibrées, c'est finalement les Parisiennes qui trouvaient la faille grâce à Ramona Bachmann (2-2, 113e) qui venait de remplacer Hamraoui quelques minutes auparavant. Avec ce match nul, le PSG est qualifié pour les demi-finales. Les Parisiennes affronteront soit l’OL soit la Juventus.