OM : Dimitri Payet est toujours un grand supporter

Dans son reportage pour Canal Plus, Dimitri Payet nous a plongé dans son quotidien au Brésil. On apprend notamment que l’ancien chouchou du Vélodrome regarde toujours les matchs de l’OM, notamment dans sa chambre d’hôtel à quelques heures de disputer un match avec son équipe Vasco da Gama. Il a notamment très observé la victoire des Phocéens contre l’ASSE (5-1) en Ligue 1 en février dernier :

«On a un match ce soir donc on est en mise au vert depuis hier soir. Je regarde le match de l’OM comme souvent quand je peux sauf que parfois on joue quasiment en même temps donc c’est compliqué. J’ai l’impression d’être en tribune parce que je connais par cœur ce stade. Il est tatoué, vous êtes vacciné, c’est à vie, J’ai pu faire 10 ans comme Drogba. Il en a fait une et pourtant je pense qu’on est contaminé pareil. Maintenant, je suis plus joueur. Je suis supporter donc quand l’OM va bien forcément, j’ai le sourire. Oui, je suis content»