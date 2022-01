OM - Montpellier : les notes du match

La suite après cette publicité

Dans le cadre des huitièmes de finale de Coupe de France, l'Olympique de Marseille accueillait Montpellier ce samedi à 21 heures. À l'Orange Vélodrome, les hommes de Jorge Sampaoli se présentaient en 4-3-3. Dans les buts, Lopez était préféré à Mandanda. Sur le front de l'attaque, Henrique et Under accompagnaient quant à eux Payet alors que Milik débutait sur le banc. Du côté du MHSC, Olivier Dall'Oglio, privé de nombreux cadres (Savanier, Germain ou encore Mavididi, suspendus), optait pour un 4-2-3-1 porté par Wahi, titularisé en pointe. Une rencontre que les Olympiens démarraient parfaitement. Trouvé côté droit par Payet, Ünder repiquait dans l'axe et enroulait rapidement une frappe du gauche aux 20 mètres (8e). En vain.

Un manque de réussite qui résumait d'ailleurs le premier acte. Dominateurs (68% de possession, 9 tirs, 2 cadrés) et malgré plusieurs mouvements collectifs intéressants, les Marseillais ne parvenaient à trouver la faille, à l'image de ce coup franc de Payet trouvant la barre héraultaise (36e). En souffrance face au pressing des Phocéens, le MHSC peinait à exister offensivement.

L'OM file en quarts

Au retour des vestiaires, la physionomie ne changeait guère. Maître des débats, l'OM insistait mais ni Lirola (52e), ni Payet (60e), ni Under - écœuré par Bertaud (67e) - ne faisaient la différence. Acculé, Montpellier finissait par craquer. Si Ünder, très actif ce soir, trouvait le poteau après une nouvelle tentative de Payet (72e), le nouvel entrant Milik ne se faisait quant à lui pas prier pour délivrer les siens d'une belle reprise faisant suite à un cafouillage (1-0, 74e). Mais alors que rien ne semblait pouvoir arriver à l'OM, le club héraultais se relançait sur une de leur seul offensive. Sur un long ballon flottant et anodin, la défense marseillaise s'oubliait et le jeune Makouana lobait Lopez de la tête pour égaliser (1-1, 80e). Piqués à vif, les Phocéens repartaient à l'attaque mais Under, auteur d'une magnifique frappe enroulée du gauche, voyait encore le cadre se dérober de peu (85e).

Dans la foulée, parfaitement lancé par Payet, l'ailier turc se présentait face à Bertaud mais tergiversait quelque peu et trouvait les gants du portier héraultais (87e). Malgré une forte pression marseillaise dans les ultimes secondes, les deux formations, dos à dos à l'issue du temps réglementaire, allaient donc devoir se départager sur une séance de tirs au but décisive. Et à ce jeu-là, c'est l'OM qui s'en sortait (1-1, 5-4 aux t.a.b) grâce, notamment, à un arrêt de Lopez sur la tentative de Ristic. Une victoire arrachée qui permet aux Olympiens de rallier les quarts de finale de la compétition.

L'homme du match : Guendouzi (7) : très actif et présent un peu partout sur la pelouse du Vélodrome (comme à son habitude), il a bien orienté le jeu quand il le fallait, faisant également des différences dans ses dribbles. Il aurait même pu faire trembler les filets à quelques reprises, ce qui aurait bonifié son nouveau bon match avec l'OM. Quand son équipe a eu du mal offensivement, il n'a pas hésité à proposer pour créer le surnombre.

OM

Lopez (6) : il était aligné au poste de gardien de but uniquement sur la feuille de match, car sur le terrain, Pau Lopez a passé son temps hors de sa surface quasiment comme un libéro. Avec une défense de l'OM très haute, le portier espagnol a très souvent coupé les lignes de passes adverses, et même les contres-attaques en n'hésitant pas à intervenir bien loin de son but. Mais Pau Lopez a aussi utilisé ses mains dans ce match comme quand il est bien intervenu sur la frappe de Sambia (27e). Il aurait pu faire mieux sur le but de Montpellier (80e). Mais il s'est bien rattrapé lors de la séance de tirs au but.

Lirola (3,5) : dans son couloir droit, le latéral espagnol a été beaucoup trop discret pour pouvoir peser dans ce match. Très peu trouvé, peu disponible, il a finalement traversé la rencontre sans vraiment apporter quelque chose à son équipe. Il a été remplacé par Bakambu à la 54e. L'attaquant congolais a été très discret dans ce match.

Saliba (6) : dans une défense qui a joué très haut pendant l'intégralité du match, William Saliba s'est encore une fois baladé. Toujours propre dans ses relances et ses interventions, il a aussi été très intelligent dans son placement pour mettre très souvent ses adversaires en position de hors-jeu. Et quand il a vu partir les Montpelliérains en profondeur, sa vitesse lui a permis de rattraper le tout.

Caleta-Car (4,5): le vice-champion du monde 2018 a livré une prestation assez mitigée. Au début, il est apparu costaud derrière, notamment dans les duels, tant au sol que dans les airs et serein dans ses interventions. Il a toujours été coordonné avec Saliba surtout pour jouer parfaitement le hors-jeu. Mais au fur et à mesure du match, il a manqué de justesse dans ses interventions. Il est fautif sur le but montpelliérain avec un placement douteux puis une intervention manquée.

Peres (5): aligné en tant que piston gauche, il a eu plus de mal que ses partenaires défensifs, notamment devant l'activité de Sambia qui est beaucoup monté pour. Toutes les offensives montpelliéraines sont d'ailleurs passées de son côté. Comme il a joué très haut, il n'a pas spécialement été à son aise défensivement. Offensivement, on l'a très peu vu si ce n'est cette frappe (48e).

Guendouzi (7): voir ci-dessus

Kamara (5,5) : plutôt discret devant la défense, il a tenté d'accélérer le jeu ou de forcer le verrou montpelliérain à plusieurs reprises, mais il a manqué de précision dans les derniers mètres. Il a fait le job défensivement surtout en première période où il a aimanté tous les ballons. Il aurait peut-être dû apporter plus offensivement en suivant les actions de ses attaquants. Mais c'est une performance cohérente dans l'ensemble.

Rongier (5,5) : premier fer de lance de cette équipe olympienne, le polyvalent Marseillais a passé une bonne partie du match en tant que second attaquant à tourner autour de Payet sans grand succès au départ. Même s'il a joué juste, il a eu du mal à s'illustrer offensivement. L'entrée de Milik lui a fait beaucoup de bien puisqu'il est revenu à un rôle qu'il connaît bien et maîtrise mieux.

Luis Henrique (4): titulaire sur le côté gauche de l'attaque marseillaise, Luis Henrique avait l'occasion de marquer des points dans la hiérarchie des attaquants. Mais le Brésilien est encore une fois passé à côté de son match. Très peu trouvé en première période, il n'a jamais su s'illustrer dans ce match ni par sa vitesse ni par sa qualité de dribbles. Remplacé par Milik à la 54e. Le Polonais, dans la tourmente ces derniers jours, a répondu présent et a marqué sur sa seule occasion d'une jolie frappe sur un second ballon (74e).

Under (6,5): comme bien souvent maintenant, l'international turc a été l'attaquant marseillais le plus en vu dans cette rencontre. À l'aise techniquement, il a touché énormément de ballons et a réussi à faire la différence en un contre un quand son équipe était à l'arrêt. Comme Payet, il a manqué parfois de ce petit plus qui lui aurait permis d'être décisif dans ce match (64e, 72e et surtout 87e).

Payet (6) : dans ce rôle de faux numéro neuf qu'il adore, Dimitri Payet s'est montré disponible dans ce match sans vraiment être dangereux pour autant. On pourra relever ce joli coup franc sur la barre (34e) et quelques corners bien frappés. Mais dans l'ensemble, il a raté plusieurs passes et gestes pourtant simple pour un joueur de ce calibre-là (72e, 89e).

Montpellier