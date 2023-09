Manchester United : Al-Ettifaq veut recruter Jadon Sancho sur le gong !

La suite après cette publicité

Le mercato saoudien vit ses dernières heures. Auteurs d’une campagne de recrutement hors normes, les clubs saoudiens, dont quelques-uns sont détenus par le fonds souverain (PIF), ont réussi à attirer plusieurs stars mondiales en Arabie saoudite. Un événement que personne n’avait vu venir. Et tant qu’il reste du temps pour recruter, ils ne lâcheront rien.

Al-Ittihad a ainsi tout tenté pour convaincre Liverpool de lâcher Mohamed Salah. En vain, malgré une proposition de plus de 200 M€. De son côté, Al-Ettifaq veut tenter un dernier coup, sur le gong. Selon CBS, le club entraîné par Steven Gerrard veut se faire prêter jusqu’à la fin de la saison une star de Premier League en difficulté : Jadon Sancho (23 ans).

À lire

Affaire Antony : Manchester United accusé d’avoir couvert son bad boy brésilien

Sancho est dans le dur à MU

Le média anglophone explique qu’il ne s’agit pas d’un transfert, car les Saoudiens veulent aller au plus vite par manque de temps et qu’une option d’achat pourrait être incluse et satisfaire tout le monde. Recruté par Manchester United en 2021 pour 85 M€, Sancho est rapidement devenu un flop chez les Red Devils. Avec seulement 12 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en 82 matches, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund n’a toujours pas justifié l’investissement consenti par le géant anglais.

La suite après cette publicité

De plus, il s’est récemment opposé publiquement aux critiques de son entraîneur Erik ten Hag. Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, Sancho ne fait plus partie des éléments intouchables de MU. Autant dire que son courtisan saoudien a, sur le papier, toutes ses chances. Après avoir recruté Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum et Moussa Dembélé entre autres, Al-Ettifaq va-t-il signer l’un des derniers jolis coups du mercato XXL de la Saudi Pro League ?