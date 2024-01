Mercato : le PSG et l’OM parmi les clubs aux bilans déficitaires en Europe

Chaque semaine, l’Observatoire du football CIES publie une lettre hebdomadaire sur divers sujets concernant le ballon rond. Cette fois-ci, pour sa 448ème étude, l’organisme basé à Neuchâtel s’est intéressé aux bilans «les plus positifs et négatifs au niveau des opérations de transfert des joueurs non issus du centre de formation recrutés et cédés entre 2014 et 2023 (bonus compris, ndlr)». Et du côté des meilleurs élèves, on retrouve en tête une écurie française, à savoir le LOSC. Sur les dix dernières années, les Dogues se sont montrés plutôt intelligents en ce qui concerne l’achat et la revente de joueurs.

Le LOSC en tête du classement

Ils ont ainsi dépensé 241 M€ pour recruter des footballeurs, dont Nicolas Pépé, Victor Osimhen ou encore Sven Botman; qu’ils n’ont pas formé et qu’ils ont vendu pour 627 M€. Soit un bilan positif de +386 M€. Les Nordistes devancent l’Ajax Amsterdam, qui a une balance positive de 317 M€. Ils ont acheté pour 313 M€ et ont récupéré 630 M€. Sur la troisième marche du podium, on retrouve le RB Salzbourg, avec un bilan positif de 233 M€. Le club autrichien devance l’AS Monaco, qui a acheté pour 588 M€ et vendu pour 806 M€ en dix ans, soit une plus-value de 218 M€ grâce à des joueurs comme Tchouaméni, Lemar, Bernardo Silva et d’autres.

Le club princier devance Leipzig (+216 M€), Sassuolo (+ 208 M€), Benfica (+200 M€), l’Atalanta (+200 M€), l’Eintracht Francfort (+182 M€) et le Sporting CP (+ 169 M€), qui complète ce top 10. Un peu plus loin dans le classement des 50 meilleurs clubs, on retrouve le Stade Rennais (+109 M€), Angers (+103 M€), Lorient (+85 M€), Lens (+83 M€), Montpellier (+67 M€), Strasbourg (+64 M€), Metz (+59 M€), l’Olympique Lyonnais (+54 M€) et Nice (+51 M€). D’autres, en revanche, ne sont pas aussi bons qu’eux. C’est le cas du FC Barcelone, qui est en tête du classement des clubs aux soldes négatifs.

Le PSG et l’OM mauvais élèves

Ils accusent un déficit de 631 M€ (1,244 Md€ d’achats et 613 M€ de ventes), eux qui ont vendu à perte des joueurs comme Coutinho, Ousmane Dembélé ou encore Antoine Griezmann. Les Blaugranas devancent, sans grande surprise, Chelsea, qui a un solde négatif de 482 M€. Le CIES précise que les trois plus fortes pertes des Blues concernent les transferts de Jorginho, Christian Pulisic et Antonio Rüdiger. La troisième place est occupée par Arsenal (-436 M€, Pépé, Aubameyang, Lacazette). Les Gunners sont suivis par le Paris Saint-Germain avec un bilan négatif de -410 M€.

Le club de la capitale paye ses investissements sur Neymar, Mauro Icardi ou encore Angel Di Maria. Il est devant Manchester United (-328 M€), cinquième. Plus loin, on retrouve le Real Madrid (-199 M€), Al-Nassr (-101 M€), le Bayern Munich (-61 M€) ou encore Manchester City (-59 M€). Outre le PSG, on retrouve un autre club français, à savoir l’Olympique de Marseille (-74 M€), qui a dépensé 367 M€ et vendu pour 293 M€ lors des dix dernières années (dont 23 millions pour Lodi qui représente la 5e plus grosse vente de l’histoire de l’OM). Les Phocéens, comme les Parisiens, doivent donc s’améliorer en ce qui concerne les achats et ventes de joueurs qu’ils n’ont pas formés.