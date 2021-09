JT Foot Mercato : le FC Barcelone vole en éclats

La suite après cette publicité

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Il fallait s'y attendre, mais le départ de Lionel Messi a fait mal, très mal au FC Barcelone. Sur le terrain comme dans les coulisses, le Barça traverse une grosse crise. Comme bien souvent, c'est l'entraîneur qui en prend pour son grade. Ronald Koeman n'échappera pas à la règle, lui qui est sur un siège éjectable. Et l'intéressé lui-même a remis de l'huile sur le feu. Présent en conférence de presse, le tacticien néerlandais a lu un communiqué de presse avant de s'éclipser. Morceaux choisis : «Le club est, avec moi, dans une situation de reconstruction. La situation économique du club est liée au sportif, et vice versa, cela signifie que nous devons reconstruire un effectif sans pouvoir faire de grands investissements [...] Terminer dans les premières places du classement de Liga serait un succès. L'Europe peut être une bonne école pour nos jeunes. Mais on ne peut pas attendre de miracles en Ligue des Champions ». Un discours qui a le mérité d'être clair, mais qui risque ne pas apaiser les tensions, loin de là.

La dernière volonté de la mère de Cristiano Ronaldo

Instant confession : alors que Cristiano Ronaldo vient à peine de faire son retour à Manchester United, sa mère le voit déjà dans un autre club. Et après le come-back retentissant du côté d'Old Trafford, Dolores Aveiro aimerait comme dernière volonté de voir son fils retourner au club de ses débuts, le Sporting Clube de Portugal. « Ronaldo doit revenir ici, pour moi il serait déjà là. Il aime regarder les matchs du Sporting. Je lui ai déjà dit : "fils, avant de mourir, je veux te voir revenir au Sporting , ce à quoi il a répondu, nous verrons. »

Une surprise dans le Top 10 des joueurs les mieux payés

Comme chaque année, le magazine Forbes publie le Top 10 des joueurs les mieux payés de la planète football. Un classement dominé par Cristiano Ronaldo et ses 107 millions d’euros par an, dont 60 de salaires et de primes, avant impôts. En 2ème et 3ème position, les Parisiens Lionel Messi (94 M€ annuels) et Neymar Jr (81 M€ annuels). Une petite surprise dans ce top 10 avec Andrés Iniesta, qui évolue au Vissel Kobe. Il est rémunéré près de 30 M€ par an.