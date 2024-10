Le PSG a pris une décision irrévocable avec Ousmane Dembélé

Le Paris Saint-Germain a le chic pour se créer des problèmes. Si on pensait que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid changerait des choses, on se trompait. Hier, le club de la capitale a donc dû gérer une nouvelle affaire. Cette fois-ci, c’est Ousmane Dembélé qui est en première ligne. En effet, Luis Enrique a décidé de ne pas le convoquer à l’occasion du déplacement à l’Emirates Stadium en Ligue des champions. Une décision très surprenante puisque le footballeur âgé de 27 ans est l’un des éléments importants du groupe parisien cette saison (4 buts et 3 assists en 7 apparitions toutes compétitions confondues, dont 5 titularisations). Rapidement, certains ont évoqué de grosses tensions entre le coach asturien et son joueur après la rencontre face à Rennes le week-end dernier.

Quelques heures plus tard, "Lucho" a décidé de mettre les choses au clair en conférence de presse. « Si quelqu’un, de façon grave, ne respecte pas les obligations envers l’équipe, ça signifie pour moi qu’il n’est pas préparé. Je considère que cette semaine est importante. Avant un match aussi important comme celui-ci, je veux que tous les joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Je l’ai mis à l’écart et je veux le meilleur pour l’équipe (…) Je n’ai rien à ajouter à mes réponses précédentes. Vous avez de quoi faire. (…) Je suis très sincère, mais je n’en vais pas en faire une telenovela. Il n’y a pas eu de dispute entre le coach et le joueur, ça, c’est totalement faux. Il y a juste un problème d’engagement du joueur envers l’équipe et non entre le joueur et l’entraîneur.»

Pas de prime d’éthique pour Dembouz

Rapidement, Canal+ a révélé que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pourtant très proche de Dembouz, a accepté et soutenu la décision de son entraîneur. Mais ce choix n’a pas été compris par tout le monde au sein du club de la capitale. En effet, Le Parisien explique que ce choix fort en a surpris plus d’un au PSG. Même son de cloche dans les colonnes de L’Equipe où on apprend que certains n’ont pas compris la "décision radicale" de Luis Enrique alors que l’échange qu’il a eu avec Dembélé était normal. Le quotidien sportif précise que ce n’est pas la première fois que la "rigidité" du coach, qui a déjà fait l’objet de plaintes de la part du joueur tricolore par le passé, est pointée du doigt.

Mais Luis Enrique reste fidèle à ses principes et ses valeurs, ainsi qu’à ses idées. Il a donc tranché hier en décidant de se passer d’Ousmane Dembélé. Outre le fait de ne pas participer à la rencontre cinq étoiles ce soir face aux Gunners, l’attaquant va être sanctionné par son club. En effet, L’Equipe assure que les Franciliens vont lui retirer sa prime d’éthique. En revanche, il ne sera pas éloigné des terrains très longtemps puisqu’il devrait, sauf retournement de situation, réintégrer le groupe assez rapidement. En attendant, il suivra les siens à distance ce soir.

