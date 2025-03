La Juventus cherche déjà son futur entraîneur !

Dans son communiqué officiel publié ce dimanche, la Juventus Turin n’a pas précisé la durée exacte du contrat d’Igor Tudor, fraîchement nommé entraîneur en lieu et place de Thiago Motta. Mais la presse italienne a vite évoqué un contrat court, jusqu’à la fin de saison, avec une option pour une saison supplémentaire. Cette même presse italienne est pourtant déjà certaine que le Croate ne fera pas de vieux os dans le club qu’il a fréquenté en tant que joueur de 1998 à 2007. En effet, selon La Gazzetta dello sport, les dirigeants piémontais ont déjà désigné un nouveau profil pour prendre en main l’équipe la saison prochaine.

Et il est très clair : la Juve veut un entraîneur expérimenté et au palmarès bien garni. Et le premier nom évoqué par le quotidien au papier rose est à moitié surprenant, puisqu’il s’agit d’Antonio Conte. Le coach italien a laissé une empreinte indélébile à la Juventus, en tant que joueur et entraîneur, avec trois Scudetti gagnés entre 2011 et 2014 sur le banc de touche. Mais il a trahi les supporters en entraînant l’Inter Milan, et il est actuellement en poste à Naples, avec un contrat jusqu’en 2027. Reste que le lien qui unit Conte à la Juventus est toujours fort, et que des retrouvailles sont jugées possibles.

L’objectif Conte et le rêve Zidane

Derrière Conte, on trouve Roberto Mancini et Stefano Pioli. Le premier est considéré comme un grand entraîneur après avoir gagné avec la sélection nationale (Euro 2020) et trois Serie A avec l’Inter Milan (2006, 2007, 2008). Il a été approché pour prendre directement la succession de Thiago Motta mais il avait réclamé d’emblée un contrat long, ce qui n’était pas l’idée de base des dirigeants. Pioli, lui, a porté la tunique bianconera en tant que joueur, et serait ravi de retrouver un grand club italien, alors qu’il a pris en main Al-Nassr suite à la fin de son aventure avec l’AC Milan, qu’il avait mené au titre national en 2022.

Mais ce n’est pas tout, les dirigeants n’oublient pas non plus Gian Piero Gasperini, qui a annoncé qu’il ne prolongerait pas avec l’Atalanta. Reste que l’Italien est plus réputé pour la qualité collective de son équipe que pour son palmarès sur la scène nationale. Et la direction de la Juve estime s’être trompée en privilégiant un projet de jeu, avec Thiago Motta, au détriment d’une culture de la gagne exacerbée… Dernier nom glissé, celui de Zinedine Zidane, qui cocherait toutes les cases mais qui semble un doux rêve, puisque le banc de la sélection nationale française sera enfin bientôt libre.